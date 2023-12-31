Кількість загиблих внаслідок масованої атаки у п'ятницю 29 грудня продовжує зростати. 

Жертвами ракетного удару у Києві стали 23 людини. 

У неділю з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали тіла ще кількох загиблих.

Рятувальники працюють цілодобово. 

Завтра у столиці - День жалоби за загиблими. Ця атака стала найбільшою за кількістю жертв серед жителів Києва. 

У Дніпрі кількість жертв масованого обстрілу зросла до семи.  

У лікарні помер ще один постраждалий - 45-річний чоловік. 

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Ще однією жертвою росіян стала жителька Сміли Черкаської області.

61-річна жінка померла в лікарні. 

29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під обстрілами опинилися понад сто населених пунктів. 

Цієї ночі армія РФ запустила по Україні півсотні дронів. Внаслідок обстрілів є влучання у Харкові та на Херсонщині. У Київській та Одеській областях уламки впали на відкритій місцевості.

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