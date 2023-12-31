Кількість загиблих внаслідок масованої атаки у п'ятницю 29 грудня продовжує зростати. Жертвами ракетного удару у Києві стали 23 людини. У неділю з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали тіла ще кількох загиблих. Рятувальники працюють цілодобово. Завтра у столиці - День жалоби за загиблими. Ця атака стала найбільшою за кількістю жертв серед жителів Києва.

У Дніпрі кількість жертв масованого обстрілу зросла до семи. У лікарні помер ще один постраждалий - 45-річний чоловік.

Ще однією жертвою росіян стала жителька Сміли Черкаської області. 61-річна жінка померла в лікарні.