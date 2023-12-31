Укрінформ підбив підсумки традиційного експрес-дослідження українського книжкового ринку 2023 року.

У ньому взяли участь 20 видавництв із різних регіонів України.

До списку найпопулярніших книг сучасної української прози увійшли:

«Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіон Павлюк

«Драбина» Євгенія Кузнєцова

«Спитайте Мієчку» Євгенія Кузнєцова

«Танці з кістками» Андрій Сем'янків

«Тільки нікому про це не кажи» Ірена Карпа

«Таймер війни» Андрій Кокотюха

«Весілля Настусі» Ольга Богомаз

«Клавка» Марина Гримич

«Лара» Марина Гримич

«Маріуполь. Надія» Надія Сухорукова

«Неймовірна. Ода до радості» Ірен Роздобудько

«Дзвінка» Ніна Кур'ята

«За Перекопом є земля» Анастасія Левкова

«Три обіцянки» Наталія Чайковська

Графіка: Укрінформ.