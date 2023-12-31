У Міноборони РФ заявили, що обстріли Харкова є відповіддю за атаку на Бєлгород.

Росіяни стверджують нібито вразили «центри ухвалення рішень та військові об’єкти». У відомстві країни-агресорки кажуть начебто «знищено представників ГУР і ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Бєлгороді».

В українській розвідці назвали ці заяви хворобливою маячнею терористичного режиму.

«Стосовно чергової маячні від так званого Міністерства оборони держави-агресора можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", не постраждав», - сказав представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі «Українській правді».

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Він наголосив, що росіяни вкотре вдарили по цивільних, а не військових об'єктах.

«Усі інші заяви про уявні «ураження» представників ГУР МОУ - чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть пок​​арані», - сказав представник української розвідки.

У ніч на неділю Росія скликала Радбез ООН, аби звинуватити Київ в обстрілі російського Бєлгорода. Однак, члени організації розкритикували дії Москви та нагадали, що саме Путін почав війну проти України.

Вночі росіяни масовано вдарили по Харкову - ракетами та дронами.