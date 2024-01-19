Загальний огляд:

Російські джерела стверджують, що зайняли Веселе на північний захід від Бахмута

Коаліція на чолі з Францією обіцяє Києву більше 155-мм артилерійських снарядів

ЗСУ знищили російську систему радіоелектронної боротьби на лівому березі Дніпра

Париж заперечує твердження Кремля, що в результаті його ударів загинув підрозділ французьких найманців

Москва знову просунулася на околицях Авдіївки

Посол Литви на Всесвітньому економічному форумі наполягає на збільшенні допомоги Україні

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку

Російські джерела, в тому числі Міністерство оборони і пропагандисти Russia Today (RT), стверджують, що російські війська захопили селище Веселе (на північний схід від Бахмута), але Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що не отримав візуального підтвердження цих заяв.

Всупереч московським джерелам, один російський військовий блогер стверджує, що Веселе все ще залишається спірною "сірою зоною". Інші російські блогери повідомляють про запеклі бої на околицях Веселого і поблизу Спірного (на північний схід від Веселого).

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Проте, опубліковані в середу геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська досягли незначного успіху в житловому районі на півночі Богданівки (на північний захід від Бахмута), а в четвер речник Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо повідомив, що російські війська продовжують нарощувати свої зусилля на Бахмутському напрямку.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Крім того, ISW цитує прокремлівського блогера, який стверджує, що російські війська намагаються взяти під контроль дорогу О0506 Хромове - Часів Яр, а підрозділи 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) Росії посилили атаки в цьому районі.

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За даними аналітиків ISW: “Російські війська утримують позиції за дев'ять кілометрів на схід від Сіверська протягом тривалого часу, але серйозної загрози Сіверську з їхніх нинішніх позицій вони не становлять, тому ймовірне захоплення Веселого (яке знаходиться далі від Сіверська, ніж інші російські позиції) навряд чи суттєво допоможе російським військам просунутися в напрямку Сіверська в найближчій перспективі. Місцевість на захід від Веселого, яку російським військам потрібно буде перетнути, щоб дістатися до траси Т0513, має додатковий підйом на місцеві тактичні висоти, які наразі контролюються українськими силами, що може ускладнити просування російських військ".

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Аби подолати дефіцит в Україні, Захід обіцяє збільшити поставки артилерійських снарядів

Коаліція з 23 країн підписала в четвер у Парижі угоду про надання Києву вкрай необхідних боєприпасів, оскільки запаси 155-мм артилерійських снарядів (які використовуються у багатьох стандартних видах озброєнь НАТО) швидко вичерпуються Збройними силами України (ЗСУ).

"Нестача боєприпасів є дуже реальною і нагальною проблемою, з якою стикаються наші збройні сили", — написав міністр оборони Рустем Умєров у соціальних мережах після відеозв'язку з Парижем, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). Раніше він скасував свою поїздку до французької столиці "з міркувань безпеки".

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Президент Володимир Зеленський подякував президенту Франції Емманюелю Макрону "за запуск артилерійської коаліції" на чолі з Францією та США.

AFP повідомляє, що Європейський Союз пообіцяв доставити мільйон снарядів до початку 2024 року, але в ЄС заявили, що поки що було доставлено лише 300 000 снарядів. За оцінками, Україна витрачає близько 5000-8000 155-мм снарядів на день, порівняно з приблизно 15 000 аналогічних артилерійських снарядів, які витрачають російські війська.

У Давосі литовський міністр заявив, що перемога Росії "не обіцяє нічого хорошого" для Європи

У розмові з кореспондентом AFP в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі в четвер міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс підкреслив, що російське вторгнення в Україну є "війною Європи", і знову закликав західних партнерів збільшити поставки зброї Києву.

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"Немає жодного сценарію, згідно з яким, якщо Україна не переможе, це може закінчитися добре для Європи", — сказав Ландсбергіс.

42-річний балтійський дипломат попередив, що Європа "не усвідомила реальність" того, що цей конфлікт є "європейською війною", і закликав партнерів робити більше.

Його заява пролунала того ж дня, коли НАТО оголосила про проведення найбільших за останні десятиліття військових навчань у відповідь на дедалі тривожніші сигнали з Москви.

Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку

У четвер ISW повідомив, що російські війська здійснили підтверджене просування на південний захід від Авдіївки. Опубліковані в середу геолокаційні кадри показують, що російські війська атакували і захопили позицію на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).