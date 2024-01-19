У статті-погляді Financial Times під назвою «Українські ЗМІ стали ціллю налаштованої за Зеленського «інфоармії» йдеться про те, що «онлайн і фізичні напади на журналістів кидають тінь на правління президента».

Автор матеріалу зазначає, що українські журналісти і раніше зазнавали онлайн-кампаній залякування та наклепницьких кампаній, утім протягом останнього періоду «це переросло у переслідування в реальному житті».

«Серія нападів і наклепницьких кампаній проти відомих українських журналістів кинула тінь на роботу Володимира Зеленського щодо захисту свободи ЗМІ», — вважає автор видання.

Advertisement

На цю статтю звернув увагу народний депутат Ярослав Железняк.

«Памʼятаєте що я писав, який буде результат прослушки по Бігус та атаки на Ніколова? Так і сталося. Ось результат: стаття на головній [шпальті] Financial Times», — написав Железняк. Він наголосив, що подібний текст «жахливий» для репутації України на міжнародній арені.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

«Молодці. Саме те висвітлення України, яке зараз нам потрібне. Особливо, коли ми чекаємо голосувань в США та ЄС», — пише народний депутат.

Advertisement

«Я повторю — люди, які відповідають за (неофіційну) медійну політику в Офісі президента мали давно шукати собі роботу в розділі «копірайтери на день» на OLX. І те, що вони досі займають свої місця, зараз вже багато говорить не про них, а тих, хто їх наймає», — додав Железняк.

Цьому передувало відео у мережах, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі.

«Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами», — зазначили в команді.

Advertisement

Згодом засновник проєкту Денис Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

Також раніше журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня до його квартири ломилися невідомі чоловіки з намаганнями його залякати. Наразі поліція Києва проводить перевірки за фактом погроз.