В результаті українських ударів по тимчасово окупованому Криму наприкінці грудня минулого року затонув російський корабель типу "Тарантул", що випливає з відповідних супутникових знімків та свідчень українських партизанів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет типу "Тарантул" поблизу Севастополя", - сказано у звіті.

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Так, 18 січня партизанський рух "Атеш" повідомив про виявлення затонулого сторожового корабля типу "Тарантул" у Графській бухті Севастополя. Надані партизанами супутникові дані свідчать, що судно затонуло між 28 і 31 грудня 2023 року.

При цьому російська окупаційна влада Криму та колаборанти заявляли, що 29 і 30 грудня 2023 року російські військові нібито успішно відбили удари українських повітряних і морських дронів по Севастополю.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"Це підтвердження раніше невідомого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України по окупованому Криму, можливо, була більш успішною, ніж це було підтверджено відкритими джерелами", - зауважили аналітики ISW.

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Слід наголосити, що 28 грудня біля Козачої бухти Севастополя було чутно серію вибухів. А до цього вибухи лунали й у кримському Красноперекопську.

Гучний вибух пролунав у Севастополі й 30 грудня. Окупаційна "влада" тоді заявила про атаку надводного безпілотника.

Вчора кримські партизани звертали увагу, що затоплений "Тарантул" росіяни вкрали в України під час окупації Криму в 2014 році. За їхніми даними, корабель російські війська активно використовували в бойових цілях.

АТЕШ продемонстрував фото судна, зроблене в 2012 році в українському Севастополі, наголосивши, що місто "чекає на звільнення від рашистів".

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Корабель "Тарантул" - це тип радянських патрульних катерів. Проєкт розробили в середині 1960-х років. Впродовж 1967-1989 років у Ленінграді та Владивостоку побудували 137 таких кораблів.