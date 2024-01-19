В результаті українських ударів по тимчасово окупованому Криму наприкінці грудня минулого року затонув російський корабель типу "Тарантул", що випливає з відповідних супутникових знімків та свідчень українських партизанів.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет типу "Тарантул" поблизу Севастополя", - сказано у звіті.
Так, 18 січня партизанський рух "Атеш" повідомив про виявлення затонулого сторожового корабля типу "Тарантул" у Графській бухті Севастополя. Надані партизанами супутникові дані свідчать, що судно затонуло між 28 і 31 грудня 2023 року.
При цьому російська окупаційна влада Криму та колаборанти заявляли, що 29 і 30 грудня 2023 року російські військові нібито успішно відбили удари українських повітряних і морських дронів по Севастополю.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
"Це підтвердження раніше невідомого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України по окупованому Криму, можливо, була більш успішною, ніж це було підтверджено відкритими джерелами", - зауважили аналітики ISW.
Слід наголосити, що 28 грудня біля Козачої бухти Севастополя було чутно серію вибухів. А до цього вибухи лунали й у кримському Красноперекопську.
Гучний вибух пролунав у Севастополі й 30 грудня. Окупаційна "влада" тоді заявила про атаку надводного безпілотника.
Вчора кримські партизани звертали увагу, що затоплений "Тарантул" росіяни вкрали в України під час окупації Криму в 2014 році. За їхніми даними, корабель російські війська активно використовували в бойових цілях.
АТЕШ продемонстрував фото судна, зроблене в 2012 році в українському Севастополі, наголосивши, що місто "чекає на звільнення від рашистів".
Корабель "Тарантул" - це тип радянських патрульних катерів. Проєкт розробили в середині 1960-х років. Впродовж 1967-1989 років у Ленінграді та Владивостоку побудували 137 таких кораблів.
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