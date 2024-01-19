Згодом атаку на нафтобазу, яка належить "Роснефті", підтвердив і губернатор регіону Олександр Богомаз. Водночас він ствержує, що російські військові "змогли придушити дрон засобами радіоелектронної боротьби".

Вранці російські місцеві Telegram-канали поширили кадри пожежі на нафтобазі в місті Клинці Брянської області.

На запитання, чи є дані удари спецоперацією ГУР, співрозмовник відповів: "Так, база палає, по (Тамбовському) заводу (ураження) уточнюються".

Україна за допомогою безпілотників атакувала нафтобазу в Брянській області та Тамбовський пороховий завод. Джерела у спецслужбах повідомили Kyiv Post, що за обома атаками стоїть Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Однак, як уточнив російський губернатор, при знищенні дрон встиг скинути боєприпас на нафтобазу, в результаті чого загорілися резервуари з пальним. Росіяни запевняли, що обійшлося без постраждалих.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Пізніше Богомаз повідомив, що горять чотири резервуари з нафтопродуктами.

"Над ліквідацією займання працюють пожежно-рятувальні розрахунки ГУ МНС Росії по Брянській області та Брянського пожежно-рятувального центру. Пожежі надано підвищений ранг складності", - написав він.

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Для гасіння нафтопродуктів застосовується спеціальне пожежно-технічне обладнання, залучено пожежний потяг. Губернатор додав, що з міркувань безпеки 32 мешканців приватного сектору тимчасово евакуювали до родичів. Також підготовлено пункт тимчасового розміщення населення.

Оприлюднене губернатором відео свідчить, що пожежа на нафтобазі значна, видно величезний стовп чорного диму.

Також російські Телеграм-канали повідомили про атаку на Тамбовський пороховий завод, розташований у місті Котовську. Цей завод є одним із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.

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За даними російських ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємство наростило виробництво на 34%. Від січня минулого року завод входить до складу державної корпорації "Ростех".

Російські телеграм-канали вказують, що дрон нібито "звалився" на територію порохового заводу, а саме на майданчик біля цеху зі змішування порохів.

"Постраждалих та руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали", - сказано у повідомленні.

За даними росЗМІ, за останній рік на підприємстві двічі відбувалися вибухи: у червні та листопаді. У першому випадку загинуло четверо осіб, а причиною вибуху начебто був людський чинник.

Пізніше голова Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що підприємство нібито працює у штатному режимі, а "ситуація перебуває під контролем".

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До цього джерела в спецслужбах повідомили Kyiv Post, що вночі 18 січня Україна атакувала дронами російську нафтобазу в Санкт-Петербурзі.

У результаті операції дрони влучили у "Петербурзький нафтовий термінал", який є найбільшим російським терміналом із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Співрозмовник Кyiv Post також повідомив, що один з дронів під час операції пролетів над Валдаєм, "де знаходяться особисті маєтки Ротенбергів, Ковальчука та один із палаців Путіна".