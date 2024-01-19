45-й президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Конгресі США не йти на компроміс у питанні політики кордонів попри зусилля лідера меншості у Сенаті Мітча Макконнелла та його команди.

Про пише The Hill.

На думку Трампа, республіканці мають відмовитися від угоди, яка не включатиме радикальні заходи, запропоновані їхньою партією, для припинення потоку мігрантів на кордоні з Мексикою.

"Не думаю, що ми взагалі маємо укладати угоду щодо кордону, якщо ми не досягнемо всього необхідного, аби зупинити вторгнення мільйонів і мільйонів людей, багато з яких приїхали з невідомих частин світу, в нашу колись велику країну, яка незабаром знову стане великою!" - написав колишній американський лідер у своїй соцмережі Truth Social.

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У команді Макконнелла вже виступили проти спроби Трампа перешкодити угоді на рівні Сенату.

"Це не допоможе", - заявив республіканець Джон Тьюн, 2-й у списку партії в Сенаті.

За його словами, що угода Сенату щодо безпеки кордону і України містить "низку пунктів, які відповідають якісній, консервативній політиці щодо кордонів, яку ми намагалися реалізувати роками". Тож наразі це найкраща можливість для республіканців вирішити питання імміграції, яка у грудні склала рекордні 300 тисяч осіб, визнав Тьюн.

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Окрім цього, своїми закликами Трамп намагається чинити тиск на республіканського спікера Палати представників Майка Джонсона, від якого Білий дім та республіканці у Сенаті вимагають погодитися на їхню угоду щодо фінансування України та безпеки кордонів.

Наразі республіканці у Палаті представників - єдиний шанс експрезидента зірвати будь-яке законодавство, яка ухвалить Сенат.

Нагадаємо, цього тижня президент Байден зібрав керівництво Конгресу США, щоб обговорити законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, який також включає дискусійні безпекові заходи на кордоні з Мексикою. Kyiv Post зібрав заяви Білого дому та лідерів Конгресу за підсумками перемовин.