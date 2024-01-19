Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що за атакою на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом, яка завдала шкоди росіянам, стоїть ГУР.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресора", - зауважив Юсов.

За його словами, коли йдеться про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, - "це ускладнює логістику для окупантів".

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"Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників", - зауважив представник розвідки.

Крім того, він відреагував на заяви росіян, що українські безпілотники можуть пролітати відстані до 900 кілометрів.

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"Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але українські безпілотники можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російську суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова, до тих, які продовжують геноцидну війну проти України", - наголосив Юсов.

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Нагадаємо, Україна за допомогою безпілотників атакувала нафтобазу в Брянській області та Тамбовський пороховий завод. Джерела у спецслужбах повідомили Kyiv Post, що в обох випадках за ударами стоїть ГУР.

Атаку на нафтобазу, яка належить "Роснефті", підтвердив і губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, при знищенні дрон встиг скинути боєприпас на нафтобазу, в результаті чого загорілися чотири резервуари з пальним. Пожежі було надано підвищений ранг складності.

Також російські Телеграм-канали повідомили про атаку на Тамбовський пороховий завод, розташований у місті Котовську: дрон нібито "звалився" на територію порохового заводу, а саме на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Цей завод є одним із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.

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Пізніше голова Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що підприємство нібито працює у штатному режимі, а "ситуація перебуває під контролем".