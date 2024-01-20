Російські війська знову замінували окуповану ними ЗАЕС.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

«Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ й вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для оперативного персоналу станції», - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що це порушує стандарти безпеки агентства.

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Також цього тижня ЗАЕС на кілька годин втратила резервне електропостачання реакторних блоків. Причини з’ясовуються.

У МАГАТЕ заявили, що це підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки та захищеності на станції.

«Вразливий стан електропостачання станції залишається однією з головних загроз для ядерної безпеки та безпеки на майданчику. Ситуація в цьому плані залишається вкрай тривожною», - підкреслив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

З серпня 2022 року станція вже вісім разів втрачала зовнішнє електропостачання.

У МАГАТЕ також занепокоєні, що не отримали копію плану технічного обслуговування станції для детального ознайомлення. Фахівці вважають, що ЗАЕС не буде проводити комплексний план технічного обслуговування протягом 2024 року.

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«Добре розроблений план технічного обслуговування та його своєчасна реалізація мають важливе значення для забезпечення безпеки станції», - сказав директор МАГАТЕ.