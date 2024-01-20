Сьогодні Україна вшановує героїв Донецького аеропорту, які 242 дні боронили летовище.
Оборона тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року і закінчилась після повної руйнації старого та нового терміналів.
За героїчне протистояння противнику та безстрашність захисників Донецького аеропорту прозвали «кіборгами». Захист летовища став символом незламності та мужності українських воїнів.
У запеклому протистоянні з ворогом «кіборги вистояли, не вистояв бетон».
Президент Володимир Зеленський заявив, що подвиг оборонців Донецького аеропорту довів - українців не зламати.
Глава держави закликав пам'ятати всіх, хто захищає Україну.
«Бої за Донецький аеропорт почались 26 травня 2014 року, коли російсько-кремлівські терористи та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька», - нагадали у Генштабі.
Далі був початок окупації Донецька та нескінченні спроби росіян відібрати контроль над аеропортом.
Найбільш запеклі бої припадають на січень 2015 року. 13 січня в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків завалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту.
У новому терміналі бої точилися за різні його поверхи - на фінальних етапах битви українські воїни утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролював супротивник, пише Укрінформ. Коли 20 січня проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася.
22 січня 2015 року вцілілі оборонці вийшли з термінала. Ця дата вважається днем, коли Донецький аеропорт був повністю зруйнований.
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