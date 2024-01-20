Сьогодні Україна вшановує героїв Донецького аеропорту, які 242 дні боронили летовище.

Оборона тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року і закінчилась після повної руйнації старого та нового терміналів.

За героїчне протистояння противнику та безстрашність захисників Донецького аеропорту прозвали «кіборгами». Захист летовища став символом незламності та мужності українських воїнів.

У запеклому протистоянні з ворогом «кіборги вистояли, не вистояв бетон».

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Президент Володимир Зеленський заявив, що подвиг оборонців Донецького аеропорту довів - українців не зламати.

Глава держави закликав пам'ятати всіх, хто захищає Україну.