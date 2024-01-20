Печерський районний суд обрав запобіжний захід засновнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі.

Бізнесмена відправили під варту до 27 лютого з можливістю внесення застави у майже 350 млн гривень. Це вдвічі менша сума, ніж просила прокуратура.

Захист підприємця заявив, що їх не влаштовує рішення суду. Зокрема, розмір застави. Прокурор натомість переконаний, що сума обґрунтована.

«Сума застави у 350 мільйонів при сумі збитків у 7 мільйонів - воно абсолютне не співмірне... Зараз у нас виходить, що сума застави у 50 разів більша, ніж сума збитків, сума шкоди, яка прописана у підозрі», - сказав адвокат Тарас Пошиванюк.

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«Розмір застави, згідно з вимог Кримінального процесуального кодексу України, не має бути співмірним розміру встановлених збитків у даному кримінальному провадженні. Визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення та особи підозрюваного», - пояснив представник обвинувачення прокурор Євген Сльота.

Ігор Мазепа планує оскаржувати запобіжний захід. Рішення про внесення застави він ухвалюватиме з адвокатами.

Бізнесмен вважає, що справа проти нього підриває довіру інвесторів до ситуації в країні.

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«Вважаю, що і прокуратура, і ДБР сьогодні зробили перший крок до дуже небезпечного прецеденту у нас в країні, коли чесного бізнесмена, який не боїться, не ховається, він ставить своє ім'я за тими компаніями, які розвиває, він не ховається за своїми секретарками, за своїми водіями, можна притягнути до відповідальності за ту підприємницьку роботу й ініціативу, яку він робить кожен день», - сказав Мазепа.

Бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали 18 січня на українсько-польському кордоні.

У ДБР заявили, що він є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані споруди Київської ГЕС.