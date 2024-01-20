Європейський союз зможе виготовити щонайменше 1,3 мільйона снарядів до кінця року.

Так вважає єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє RTBF.

«Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 млн штук до кінця нинішнього року і продовжимо значно збільшувати їх у наступному році», - заявив Бретон на спільній пресконференції з прем'єркою Естонії Каєю Каллас у Таллінні.

За його словами, пріоритетом буде виробництво снарядів для України. Крім того, ЄС має поповнювати власні запаси.

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«Ми перебуваємо у вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі. І в умовах агресивної війни Росії проти України Європа повинна і продовжуватиме підтримувати Україну всіма можливими засобами», - наголосив єврокомісар.

За його словами, у березні-квітні 2024 року країни Євросоюзу зможуть досягнути мети з виробництва одного мільйона снарядів на рік.

«Ми повинні переконатися, що більшість з них піде в пріоритетному порядку в Україну. Тому що саме там є нагальна потреба», - зазначив Тьєррі Бретон.

У квітні 2023 року країни ЄС заявили про плани передати Україні мільйон снарядів протягом року.