Оновлено 14:00.

На кордні з Румунією фермери розблокували ще один пункт пропуску - «Дякове-Халмеу».

Митники та прикордонники почали приймати перші вантажівки з України.

«На даний час перед КПП «Дякове» на виїзд з України очікує 30 вантажівок, в єЧерзі - 638 т/з», - зауважили в Державній митній службі.

Раніше стало відомо про припинення блокади на пункті пропуску «Порубне». Фури можуть рухатися в обидва напрямки - як з України, так і в Україну.

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«20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Порубне-Сірет», - повідомили в Державній прикордонній службі.

Прикордонники додали, що оформлення всіх категорій транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

Напередодні також відновили рух вантажівок через пункт «Красноїльськ-Вікову де Сус».

«В пункті пропуску «Порубне» для вантажних транспортних засобів продовжує діяти електронна черга. В пункті пропуску «Красноїльськ» - жива черга для порожніх вантажних автомобілів», - зазначили в Західному регіональному управлінні ДПСУ.