Військові Головного управління розвідки завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Тор».

Розвідники показали відео знищення дороговартісного комплексу росіян. 

Ворожий ЗРК виявили у прикордонному районі. Його помітили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». Вони передали координати розвідникам. 

«Оператори ГУР МО України підняли в небо БПЛА “Warmate 3.0” і вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами», - розповіли в розвідці. 

Advertisement

На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з «Тора», але «промазали й ударний БПЛА продовжив рух».

«Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс», - підсумували в ГУР. 

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Більше по темі

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Напередодні Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що за атакою на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом стоїть ГУР.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
8 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон Війна в Україні
11 годин тому
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київ Пост
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції Путін
12 годин тому
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Румунія повністю розблокувала пункт пропуску «Порубне»
Далі » РФ передала Білорусі «Іскандери», - Лукашенко