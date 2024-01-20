Військові Головного управління розвідки завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Тор».
Розвідники показали відео знищення дороговартісного комплексу росіян.
Ворожий ЗРК виявили у прикордонному районі. Його помітили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». Вони передали координати розвідникам.
«Оператори ГУР МО України підняли в небо БПЛА “Warmate 3.0” і вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами», - розповіли в розвідці.
На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з «Тора», але «промазали й ударний БПЛА продовжив рух».
«Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс», - підсумували в ГУР.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Напередодні Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що за атакою на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом стоїть ГУР.
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