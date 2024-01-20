Російські війська активно атакують Авдіївку та Новомихайлівку Донецької області. 

Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, на цій ділянці фронту росіяни штурмують майже без техніки. 

«Штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці й Новомихайлівці. Це на Мар'їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою, майже без задіювання бронетехніки», - сказав він в ефірі телемарафону. 

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За даними Генерального штабу, найбільш активно росіяни атакують саме на Авдіївському напрямку. За добу там відбулося 33 ворожих штурмів. 

Армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. 

 «Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області», - йдеться у ранковому зведенні.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. У цьому районі Сили оборони відбили 12 атак. 

Протягом доби внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині поранено двоє людей. Це жителі Новогродівки. У місті пошкоджено щонайменше 25 приватних осель, підприємство та лінія електропередач. 

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Загалом під ворожим вогнем опинилося вісім населених пунктів області.

Ракетами С-300 росіяни вдарили по селу Іванівка. Пошкоджено адмінбудівлю, ангар та транспортні засоби. 

З артилерії та РСЗВ окупанти атакували Галицинівку. Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, навчальний заклад та будинок культури. 

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