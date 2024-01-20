Загроза для Запорізької атомної електростанції зберігатиметься весь час, поки вона перебуває під контролем росіян.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, окупанти перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт, де розміщується особовий склад та озброєння.

«Певний період, ми пам’ятаємо, була пряма загроза диверсії, теракту на території станції з боку окупантів. В результаті низки заходів, скажімо так, гостру фазу цього вдалося зняти, але загроза і для особового складу, і в цілому для об’єкта буде зберігатися весь час, поки він захоплений російськими терористами», - цитує Юсова Укрінформ.

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Представник розвідки прокоментував повідомлення МАГАТЕ, що російські війська знову замінували ЗАЕС по її периметру.

Андрій Юсов зазначив, що «нічого нового в цих діях немає». Мовляв, ще минулого року ГУР та Міноборони оприлюднювало карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру ЗАЕС та всередині атомної станції.

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«Тоді, можемо нагадати, що експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти і або не коментували ситуацію, або звертали увагу на ті ділянки, де такі речі відсутні. Власне, це не перші подібні дії окупантів, які давно перетворили Запорізьку атомну станцію на військовий об’єкт і для розташування особового складу, і озброєння», - сказав Юсов.

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Крім того, за словами Юсова, росіяни можуть переміщати техніку та особовий склад перед приїздом чи допуском місій МАГАТЕ.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що російські війська знову замінували окуповану ними ЗАЕС.

Також цього тижня станція на кілька годин втрачала резервне електропостачання реакторних блоків. Фахівці агентства кажуть про постійні ризики для ядерної безпеки на станції.