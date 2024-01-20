Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь отримала російські зенітно-ракетні комплекси «Іскандер» та боєприпаси до них.

За його словами, Москва передала тактичні ядерні ракети безплатно - за рахунок інших фінансових ресурсів, які республіка надає РФ.

«Ми у росіян, за їхні гроші, - правда, ми платимо їм за іншими рахунками, - ми отримали такі комплекси, як Іскандер. Особливо небезпечна зброя», - сказав він.

Лукашенко зазначив, що ядерну зброю можна застосовувати «тільки за згодою президента». Також потрібні резолюції кількох високопоставлених чиновників. Наприклад, міністра оборони та начальника Генштабу.

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Олександр Лукашенко подякував росіянам. Мовляв, вони допомогли Білорусі минулого року.

«Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли минулого року. Я навіть не говорю тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце. Щойно в Білорусі з'явилася ядерна зброя, усі крила опустили. І сусіди ошаленівші наші й інші», - сказав він.

Наприкінці року Лукашенко повідомляв, що обіцяна російська ядерна зброя у повному обсязі прибула в Білорусь.