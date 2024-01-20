Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська пройшли до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Еліна Світоліна перемогла швейцарську тенісистку Вікторію Голубіч у двох сетах. Українка обіграла суперницю зі Швейцарії у двох сетах: 6:2, 6:3. Про це пише Sport.ua. 

Для Світоліної це четвертий вихід у другий тиждень австралійського мейджора. Її найкращий результат у Мельбурні - 1/4 фіналу (2018, 2019). 

У наступному раунді Світоліна зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка несподівано обіграла першу ракетку світу Ігу Свьонтек.

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Вперше до четвертого кола Australian Open пробилась українка Даяна Ястремська, повідомляє Суспільне. Спорт. 

У третьому колі українська тенісистка здолала американку Емму Наварро. 

У першому колі українська спортсменка розгромила чемпіонку Вімблдона-2023 Маркету Вондроушову з Чехії (6:1, 6:2), а у другому перемогла француженку Варвару Грачову (6:3, 6:2).

За вихід до чвертьфіналу Ястремська побореться з нейтральною тенісисткою Вікторією Азарєнкою.

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