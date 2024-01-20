Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська пройшли до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Еліна Світоліна перемогла швейцарську тенісистку Вікторію Голубіч у двох сетах. Українка обіграла суперницю зі Швейцарії у двох сетах: 6:2, 6:3. Про це пише Sport.ua.

Для Світоліної це четвертий вихід у другий тиждень австралійського мейджора. Її найкращий результат у Мельбурні - 1/4 фіналу (2018, 2019).

У наступному раунді Світоліна зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка несподівано обіграла першу ракетку світу Ігу Свьонтек.