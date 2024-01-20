Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська пройшли до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Еліна Світоліна перемогла швейцарську тенісистку Вікторію Голубіч у двох сетах. Українка обіграла суперницю зі Швейцарії у двох сетах: 6:2, 6:3. Про це пише Sport.ua.
Для Світоліної це четвертий вихід у другий тиждень австралійського мейджора. Її найкращий результат у Мельбурні - 1/4 фіналу (2018, 2019).
У наступному раунді Світоліна зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка несподівано обіграла першу ракетку світу Ігу Свьонтек.
A 2x #AusOpen quarter finalist, @ElinaSvitolina was relentless in her defeat of Viktorija Golubic.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
The No.19 seed through to the fourth round 6-2 6-3 in a tick over an hour.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/mzz53aFsOy
Вперше до четвертого кола Australian Open пробилась українка Даяна Ястремська, повідомляє Суспільне. Спорт.
У третьому колі українська тенісистка здолала американку Емму Наварро.
Running into the second week of a Grand Slam like… 🏃♀️💨 @D_Yastremska@krakenfx • #krakenexchange • #epicrallies@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/GpGQF1Siyd— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2024
У першому колі українська спортсменка розгромила чемпіонку Вімблдона-2023 Маркету Вондроушову з Чехії (6:1, 6:2), а у другому перемогла француженку Варвару Грачову (6:3, 6:2).
За вихід до чвертьфіналу Ястремська побореться з нейтральною тенісисткою Вікторією Азарєнкою.
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