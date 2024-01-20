Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження війни. Тому Україна не погодиться на це.

Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Figaro.

«Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з путіним», - сказав він.

При цьому Єрмак визнав, що ситуація складна.

«На фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати», - зазначив він.

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Єрмак погоджується, що деяким військовим потрібен відпочинок. Адже багато з них перебувають на передовій протягом двох років.

«Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває», - додав Єрмак.

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