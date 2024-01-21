Українська тенісистка Марта Костюк упевнено пробилася до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу - першого у сезоні турніру серії Grand Slam, що триває у Мельбурні.

Українка розгромила у четвертому колі «нейтральну» росіянку Марію Тимофеєву - 6:2, 6:1.

Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.

Путівку до півфіналу Australian Open Костюк розіграє з четвертою «ракеткою» світу та чинною чемпіонкою US Open Корі Гауфф зі США.

Марта Костюк вперше в кар'єрі пройшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam. Вона стала другою українською тенісисткою, якій вдалося дійти до 1/4 фіналу в Мельбурні, після Еліни Світоліної (2018, 2019).

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Відкритий чемпіонат Австралії-2024 триватиме до 27 січня.

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