20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що у районі села Крохмального Харківської області Сили оборони відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців.

Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Крохмальне - це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це 5 будинків... І ці 5 будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета – вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі», - сказав Фітьо.

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Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

За його словами, загрози для сусідніх підрозділів це не становить, і "те, що відбулось, - це тимчасове явище". Речник нагадав, що лінія фронту щоденно зміщується.

Він також зазначив, що Крохмальне у 2022 році було окуповане Росією, населений пункт відбили під час харківського наступу.

«Зараз безпосередньо кількасот метрів, які вони (росіяни - ред.) захопили, ніякого значення не мають», - заявив Фітьо.

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Також геолокаційні кадри опубліковані 20 січня показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки, що 20 км на південний схід від Куп’янська.

Вздовж всієї лінії фронту точаться позиційні бої.