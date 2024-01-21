Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії. Без допомоги КНДР ситуація для Кремля була б катастрофічною.

Про це Кирило Буданов розповів у інтерв'ю Financial Times, що опубліковане 21 січня.

“Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без допомоги КНДР ситуація була б катастрофічною”, — сказав Буданов.

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Наразі РФ витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, при цьому маючи проблеми з контролем якості.

“Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах”, — пояснив очільник ГУР.

Втім як запевняє розвідник, Росія хотіла б не покладатися на зовнішню допомогу, так як «це завжди вважалося нижче їх, це приниження».

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Схожа ситуація у Кремля і з живою силою. Москва втрачає стільки чи навіть більше військ, ніж може набрати.

За словами Буданова, українська армія також має відчутний дефіцит людей, тому “не можна навіть думати, що ми можемо обійтися без мобілізації”.