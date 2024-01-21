Російська армія через залізницю в Євпаторії переправила партію військової техніки. В основному це танки старого зразка та БРЕМ-1.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Телеграмі.
«Нашими агентами була проведена розвідка перевантаження різної техніки військових РФ на залізничному вокзалі в Євпаторії. Зокрема було зафіксовано понад десять танків Т-62, стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ. БРЕМ-1 призначена для евакуації пошкодженої техніки та проведення її ремонту», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що в основному були танки старого зразка та в поганому стані.
«У будь-якому випадку, ми працюємо над тим, щоб нічого не доїхало до фронту», - додають партизани.
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