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Зеленський розповів учасникам форуму в Давосі про мир
Зеленський розповів учасникам форуму в Давосі про мир
Сергій Коляда про суперечливі повідомлення, отримані в Давосі.
Сергій Коляда
| січень 21, 2024, 16:25
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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