Вся історія про мобілізацію – це, перш за все, питання справедливості. Військові, які з першого дня війни захищають Батьківщину, заслуговують на те, аби їх замінили. Натомість всі інші люди мають знати куди, як на довго їх мобілізують, і мають бути впевнені, що їх навчать та забезпечать всім необхідним.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив британському телеканалу «Channel 4 News», передає Укрінформ.

"Питання мобілізації… перш за все, це питання справедливості. Бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жаліються, це не значить, що не має бути можливості людям їх замінити, їм відпочити. Більше мати можливості тим, хто відвоював всі ці місяці найпотужніші і найскладніші, - я впевнений, що то були найскладніші місяці війни, - вони заслуговують на справедливість, що їх замінять інші. І якщо не вистачає людей, натренованих, професійних, то треба людям військовим дати інструмент у виді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати частину суспільства, а потім підготувати – це дуже важливо. Підготувати, не кидати їх на поле бою, в іншому випадку у них буде шансів менше вижити і це неправильно, це зовсім неправильно", - наголосив Зеленський.

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Тому, підкреслив він, треба з цим виважено обходитись - закон про мобілізацію важливий, розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно.

"І не можна просто сказати: «Ну, їм там вистачить їх армії», це просто нечесно і несправедливо. Це перше. А передусім людям дуже важливо сказати куди він іде, що він буде тренований, що у нього буде достатньо всього і на що він розраховує. Він не може йти просто в пітьму, в темряву, просто йти і не знати на скільки він йде тощо. Тобто питань дуже багато. Вся історія про мобілізацію – це, перш за все, питання справедливості", - підкреслив Президент.

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Він переконаний, що справедливо замінити, щоб комусь справедливо відпочити: "Не справедливо обходити, коли хтось за тебе гине або віддає життя, і справедливо, що людина повинна знати куди вона йде, на скільки, на скільки її підготують, хто її підготує – це дуже важливо, все це питання справедливості».

25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378).

Документ викликав дискусії у політикумі та суспільстві.

11 січня законопроєкт повернули на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи - уряду. Згодом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що вже підготовлено нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням пропозицій народних депутатів.