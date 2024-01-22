Президент України Володимир Зеленський серед пріоритетів Києва в наступні тижні назвав Європейський Союз і відносини з найближчими сусідами.

Про це український лідер розповів у вечірньому відеосверненні.

"Ми вже визначили наші, українські пріоритети на наступні тижні. Чітко бачимо завдання - і щодо пакетів, які посилять наші позиції на фронті, і щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України. Особливий напрям - це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини", - сказав президент України.

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Він нагадав, що без рішень Москви про початок агресії та терору були б живі зараз тисячі й тисячі українців.

"І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. І на індивідуальному - щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста - її активами та можливостями. Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає сам агресор", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вже завтра відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн", у якому візьме участь очільник Пентагону попри недавню госпіталізацію.

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