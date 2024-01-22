У понеділок, 22 січня стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Серед українських питань у порядку денному - дебати за терміновою процедурою на тему "Становище дітей України", до яких перша леді Олена Зеленська долучиться онлайн.

Про це повідомляє Укрінформ.

Запит на проведення таких дебатів подала українська делегація на чолі з народною депутаткою Марією Мезенцевою, вони мають відбутись у четвер на одному з засідань.

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"За їх підсумками голосуватимемо за резолюцію. Основні теми: як повернути вкрадених росією дітей та покарати державу-агресора, і чим допомогти дітям, які в Україні (освітні, медичні, гуманітарні проекти) та шукають притулку за кордоном (сумісність освітніх програм, адаптація та психологічна допомога). До речі, резолюція базуватиметься на основі результатів зустрічі відповідного Ad hoc комітету, яку ми провели у грудні минулого року в Парижі під очільництвом моєї колеги, Олени Хоменко", - повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, яка прибула до Страсбургу для участі у зимовій сесії.

Сьогодні на відкритті сесії ПАРЄ обере нового президента - наразі орган очолює нідерландський політик Тіні Кокс. Він обіймає посаду з січня 2022 року, а згідно процедури Асамблеї, термін повноважень президента становить один рік із можливістю продовження один раз.

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"Вже в понеділок Асамблея отримає нового Президента - тут, очевидно, без сюрпризів, адже поки єдиним (і погодженим за квотою EPP) кандидатом є грецький політик Теодорос Руссопулос, до цього він займав посаду голови Міграційного комітету", - додала нардепка Кравчук.

Другого дня сесії представники парламентів держав-членів ПАРЄ голосуватимуть за нового Комісара Ради Європи з прав людини, якого обирають раз на 7 років. Наразі спливає термін повноважень чинної Комісарки, Дуні Міятович.

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За словами Кравчук, є три кандидати на посаду Комісара: Майкл О'Флаерті з Ірландії, Манфред Новак з Австрії і Меглена Кунева з Болгарії - "усіх трьох нещодавно вітали у Києві, кожен рішуче підтримує нашу державу".

У порядку денному зимової сесії також дебати щодо останніх подій на Близькому Сході, звинувачення у системних тортурах у місцях позбавлення волі в Європі, демократичне майбутнє для Білорусі, а також глобалізації під час кризи й війни та роль Організації з економічного співробітництва та розвитку після агресії РФ проти України за участю генсека ОЕСР Матіаса Корманна.

У зимовій сесії візьмуть участь, зокрема, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська, президент Кіпру Нікос Христодулідіс, президент Чорногорії Яков Мілатович і прем'єр-міністр Ліхтенштейну Даніель Ріш.

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Остаточний порядок денний парламентарі затвердять сьогодні на відкритті сесії.

Нагадаємо, на попередній, осінній сесії ПАРЄ визнала Голодомор актом геноциду українського народу.