У понеділок, 22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув з офіційним візитом до України.

Про це повідомила канцелярія польського урядовця у соцмережі X.

Під час візиту Туск матиме двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Немає нічого важливішого за підтримку України у її військових зусиллях проти нападу Росії. Це безперечно справа номер один", - зазначив польський прем'єр на початку візиту до Києва.

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Він наголосив на важливості сформувати відчуття, що Польща є найнадійнішим та найстабільнішим союзником України "в цій смертельній сутичці зі злом".

Нагадаємо, цього місяця очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна та Польща вже повинні думати про власний альянс у межах ЄС.

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