У понеділок, 22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув з офіційним візитом до України.
Про це повідомила канцелярія польського урядовця у соцмережі X.
Під час візиту Туск матиме двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
"Немає нічого важливішого за підтримку України у її військових зусиллях проти нападу Росії. Це безперечно справа номер один", - зазначив польський прем'єр на початку візиту до Києва.
Він наголосив на важливості сформувати відчуття, що Польща є найнадійнішим та найстабільнішим союзником України "в цій смертельній сутичці зі злом".
🇵🇱 🇺🇦 Premier @DonaldTusk rozpoczyna wizytę w #Kijów, gdzie spotka się https://t.co/SrSDzzmzYz. z Prezydentem @ZelenskyyUa i Premierem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/NQxZ1yi0Fs— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024
Нагадаємо, цього місяця очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна та Польща вже повинні думати про власний альянс у межах ЄС.
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