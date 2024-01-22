Президент України Володимир Зеленський у привітанні з Днем Соборності наголосив, що від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року соборність українців охоплює обидві півкулі Землі.

Повний текст привітання українського лідера оприлюднила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я – українець. I'm Ukrainian. Пролунало на всіх континентах, де живуть наші люди. Ті, хто з початком повномасштабної війни, незалежно від місця проживання, народження, паспорта, ствердно сказали: "Я – українець". Довели справами. Наша багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі", - зазначив Зеленський.

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За його словами, після багатьох років очікування "українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом", отримають можливість "стати українцями й за паспортом".

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства", - оголосив президент України.

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Зеленський пояснив, що прийняття законопроекту дасть змогу всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, які "в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишили рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки", а також іноземним добровольцям, які стали на захист України, отримати українське громадянство. Такого права не буде лише у громадян країни-агресора.

"Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі... Усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України", - продовжив український лідер.

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Окрім цього, "задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію" Зеленський сьогодні підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". "Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - додав він.

Нагадаємо, президент Зеленський серед пріоритетів Києва в наступні тижні назвав Європейський Союз і відносини з найближчими сусідами.