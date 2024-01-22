Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що в Україні рівень злочинності за два роки повномасштабної війни не зріс, водночас загальна кількість злочинів збільшилася.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вулична злочинність стала меншою практично по всіх регіонах. Що стосується загальної кількості злочинів - вона зросла, в тому числі реєстрація тяжких і особливо тяжких", - зауважив очільник Нацполіції.

По-перше, це пояснюється змінами в законодавстві: раніше прості крадіжки кваліфікувалися як нетяжкі злочини, а зараз - кваліфікуються як здійснені в умовах війни, і вже є тяжкими. По-друге, поліція під час війни документує воєнні злочини.

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"З початку війни ми задокументували їх понад 111 тисяч, і всі вони зараховуються в загальну структуру злочинності. Якщо брати загальну цифру, вона виросла. Але криміногенна ситуація не змінилась і є контрольованою", - запевнив Вигівський.

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За його словами, поліція також стала більше документувати і розкривати злочини, повʼязані з незаконним обігом наркотиків, зброї і вибухівки.

"Це, в першу чергу, незаконний обіг наркотиків, зброї і вибухівки. Ми в рази більше стали їх документувати і розкривати. Тому вони також формують ріст реєстрації злочинів", - розповів голова Нацполіції.

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Нацпол також фіксує зростання кількості звернень з питань побутової злочинності. За словами Вигівського, вже відпрацьовані механізми протидії, в тому числі - передбачена кримінальна відповідальність. Потерпілі від домашнього насильства бачать зворотній зв’язок і допомогу поліції та вже в більшості випадків звертаються до Нацполіції, каже він.

"Хоча це досить латентний вид правопорушення, але ми і з Офісом генерального прокурора, і з громадськими організаціями співпрацюємо та всебічно доносимо громадянам, чому треба звертатись до поліції, що можна вдіяти і як правильно вчиняти в таких випадках", - наголосив голова НПУ.

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Слід зауважити, що торік у вересні голова МВС України Ігор Клименко розповідав, що рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас спостерігається збільшення кількості випадків шахрайства.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід заявила, що число випадків торгівлі людьми різко зросло. Війна також суттєво посилила проблему сексуального рабства щодо українок.