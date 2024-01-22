Втрата Росією пілотів після збиття російських літаків А-50 та Іл-22 знизила здатності ворога.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Я вже теж дивився в їхніх пабліках "вечного полета, братья" рубрику, де некрологи вже з'являються потихеньку. Бачимо, що там і полковник є. Але передусім молоді офіцери. Я навіть здивувався, якщо чесно, що молодші лейтенанти були на бортах цих літаків. І будь-яка втрата, навіть якщо це молодий офіцер, то це випускник військового вишу, в якому навчають 5 років. Плюс ще кілька років він практикується вже безпосередньо у військах, ну і плюс має бойовий досвід вже як мінімум 2 роки, на жаль, у бойових діях. Ми говоримо про А-50, також про Іл-22. Там же два борти були знищені”, - пояснив Юрій Ігнат.

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Таким чином, ліквідація російських А-50 та Іл-22 може створювати певні проблеми та перепони для ворожих військ.

"Але я вам так скажу, що ті, скажімо так, непоодинокі екіпажі для цих літаків, їх є на кожний літак по 2 щонайменше. Така практика в усьому світі. Літаків у них стало менше, екіпажу теж менше. Ну і від цього безумовно і нам стало краще, їхні спроможності дещо зменшилися", - додав речник Повітряних сил України.

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Як розповідає Ігнат, новий російський А-50 знову з'явився в акваторії Азовського моря, "але не підлітав він уже так близько".