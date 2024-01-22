Загальний огляд:

Росія звинувачує ЗСУ в загибелі більше десяти цивільних на ринку

Зеленський заявив, що не бачить потреби в мобілізації 500 000 військовослужбовців

Бої під Куп'янськом — одні з найзапекліших цієї зими

Окупанти продовжують захоплювати територію навколо Авдіївки

Москва заявила, що зібрала на Авдіївському фронті понад 40 тисяч військових

Українські ракети в неділю цілили в Крим

Внаслідок обстрілів на околицях Донецька загинули 28 людей, ще двоє на заході області

В результаті обстрілу околиць окупованого Росією Донецька в неділю загинули 28 людей. Так заявила окупаційна влада після того, як артилерія завдала удару по людному приміському ринку та навколишніх кварталах.

Голова окупаційної адміністрації регіону Денис Пушилін заявив, що ринок, на якому загинули 27 людей, розташований у південно-західному районі Текстильщик, менш ніж за 15 кілометрів від лінії фронту, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP), додавши, що в результаті обстрілу загинув ще один мирний житель у сусідньому районі.

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"Які тут можуть бути військові об'єкти? Це просто ринок", — сказала місцева жителька Тетяна в інтерв'ю місцевому виданню.

Також у неділю Київ звинуватив Росію в загибелі щонайменше двох цивільних осіб у підконтрольних Україні містах на заході регіону.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Оперативна ситуація на Куп’янському напрямку

За даними Інституту вивчення війни (ISW), протягом останнього місяця Москва посилила свої атаки на лінії Лиман-Куп'янськ. Збройні сили України (ЗСУ) стверджують, що з 1 січня на цих напрямках було ліквідовано 7 055 російських солдатів і офіцерів, а в грудні 2023 року – близько 14 000.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 25 російських обстрілів у районі Лиману в суботу і лише 13 – у неділю.

Український солдат, який нещодавно воював у Серебрянському лісництві, сказав в опублікованому в неділю інтерв'ю, що російські війська змогли використати лісисту місцевість для кращого приховування артилерійських систем, і що українські війська очікують, що в майбутньому Москва відправить туди більше штурмових угруповань.

Наступ готується після низки повітряних атак на нафтосховища у прикордонних районах Росії.

Повідомляючи про бої під Куп'янськом, відомий прокремлівський блогер стверджував, що московські війська просунулись на південний захід від Крохмального (на північний захід від Сватового) і наблизились до східної околиці Берестового (на північний захід від Сватового). Зроблені в суботу геолокаційні знімки, схоже, підтверджують, що російські війська захопили Крохмальне. Можливо, це були підрозділи 47-ї гвардійської танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ).