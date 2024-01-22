Загальний огляд:

  • Росія звинувачує ЗСУ в загибелі більше десяти цивільних на ринку
  • Зеленський заявив, що не бачить потреби в мобілізації 500 000 військовослужбовців
  • Бої під Куп'янськом — одні з найзапекліших цієї зими
  • Окупанти продовжують захоплювати територію навколо Авдіївки
  • Москва заявила, що зібрала на Авдіївському фронті понад 40 тисяч військових
  • Українські ракети в неділю цілили в Крим

Внаслідок обстрілів на околицях Донецька загинули 28 людей, ще двоє на заході області

В результаті обстрілу околиць окупованого Росією Донецька в неділю загинули 28 людей. Так заявила окупаційна влада після того, як артилерія завдала удару по людному приміському ринку та навколишніх кварталах.

Голова окупаційної адміністрації регіону Денис Пушилін заявив, що ринок, на якому загинули 27 людей, розташований у південно-західному районі Текстильщик, менш ніж за 15 кілометрів від лінії фронту, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP), додавши, що в результаті обстрілу загинув ще один мирний житель у сусідньому районі.

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"Які тут можуть бути військові об'єкти? Це просто ринок", — сказала місцева жителька Тетяна в інтерв'ю місцевому виданню.

Також у неділю Київ звинуватив Росію в загибелі щонайменше двох цивільних осіб у підконтрольних Україні містах на заході регіону.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Оперативна ситуація на Куп’янському напрямку

За даними Інституту вивчення війни (ISW), протягом останнього місяця Москва посилила свої атаки на лінії Лиман-Куп'янськ. Збройні сили України (ЗСУ) стверджують, що з 1 січня на цих напрямках було ліквідовано 7 055 російських солдатів і офіцерів, а в грудні 2023 року – близько 14 000.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 25 російських обстрілів у районі Лиману в суботу і лише 13 – у неділю.

Український солдат, який нещодавно воював у Серебрянському лісництві, сказав в опублікованому в неділю інтерв'ю, що російські війська змогли використати лісисту місцевість для кращого приховування артилерійських систем, і що українські війська очікують, що в майбутньому Москва відправить туди більше штурмових угруповань.

Наступ готується після низки повітряних атак на нафтосховища у прикордонних районах Росії.

Повідомляючи про бої під Куп'янськом, відомий прокремлівський блогер стверджував, що московські війська просунулись на південний захід від Крохмального (на північний захід від Сватового) і наблизились до східної околиці Берестового (на північний захід від Сватового). Зроблені в суботу геолокаційні знімки, схоже, підтверджують, що російські війська захопили Крохмальне. Можливо, це були підрозділи 47-ї гвардійської танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ).

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У повідомленні додається, що російські війська нещодавно захопили чотирикілометрову ділянку траси Р-07 (Сватове-Куп'янськ) поблизу Крохмального і невизначену ділянку траси Р-07 поблизу Новоселівського. ISW зауважив, що не може підтвердити ці повідомлення.

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Зеленський заявив, що не бачить підстав для мобілізації 500 000 військовослужбовців

"Я особисто на сьогодні поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей", — заявив президент Володимир Зеленський в телевізійному інтерв'ю в неділю, всупереч думці представників оборонного відомства.

Раніше цього місяця Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші військові звернулися до Зеленського з пропозицією мобілізувати близько 500 000 українців для боротьби з приблизно 600 000 солдатів, які Росія може залучити для своєї так званої "спеціальної військової операції".

За оцінками уряду, це коштуватиме близько 13 мільярдів доларів з державної скарбниці, а не за рахунок прямої іноземної допомоги.

Зеленський сказав, що важливо дати перепочинок солдатам на фронті, що вони "заслуговують на справедливість" і що їх замінять, але наголосив, що ідея відправляти на фронт погано підготовлених або ненавчених новобранців є "абсолютно неправильною".

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"Питання мобілізації — це, перш за все, питання справедливості," — сказав Зеленський. "Тому що є люди, які воюють з першого дня, і те, що вони не скаржаться, не означає, що не повинно бути можливості для людей замінити їх, дати їм відпочити, дати більше можливостей тим, хто воював протягом усіх цих найпотужніших і найважчих місяців".

Нових мобілізованих "треба спочатку навчити. Їх не можна одразу відправляти на поле бою, інакше у них буде менше шансів вижити, а це неправильно, це абсолютно неправильно", – сказав Зеленський.

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Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку

Нещодавно російські війська здійснили підтверджені мікро-просування на південь і південний захід від Авдіївки, закріпившись біля відомого ресторану "Царська охота" на вулиці Соборній та вздовж лісосмуги на південний захід від Авдіївки. Про це свідчать геолокаційні дані, отримані в неділю.

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Український військовий спостерігач Костянтин Машовець додав, що московські війська також просунулися вздовж вулиць Колосова і Лермонтова, але аналітики ISW не знайшли підтвердження цих конкретних просувань.

Обидві сторони повідомили про активізацію бойових дій біля Новобахмутівки і Степового на північний захід від міста; біля коксохімічного комбінату на північному заході Авдіївки; біля Північного на захід від міста; біля Первомайського, Водяного і Невельського на південний захід від міста.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська готуються до активізації в районі Авдіївки і зосередили там понад 40 000 живої сили.

Москва заявляє, що знову збила українські ракети, які прямували до Криму

Окупаційна влада Криму заявила, що в неділю ЗСУ завдали невдалих ракетних ударів по незаконно анексованому півострову. Кремль заявив, що його протиповітряна оборона перехопила три українські ракети над Чорним морем біля західного узбережжя Криму, і в результаті знову тимчасово закрив міст через Керченську протоку.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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