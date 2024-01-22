29 січня в Ужгороді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорять із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто можливість організації зустрічі президента Володимира Зеленського і угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це Андрій Єрмак розповів у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми точно рухаємось до зустрічі Зеленського та Орбана. Це і буде основним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Кулебою зустрічі із Сійярто 29 січня в Ужгороді", - сказав керівник Офісу Президента.

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За його словами, сторони домовилися провести "стільки годин, скільки потрібно, щоб проговорити всі питання та дійти розуміння, коли, де і з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України і прем'єр-міністром Угорщини".

Єрмак додав, що на зустрічі також "пройдуться всім спектром питань", які існують у відносинах між двома країнами.

"Їх у нас багато. Угорщина - наш сусід. Угорщина є членом ЄС та НАТО. Тому ми маємо розмовляти й налагодити конструктивний діалог", - сказав він.

Нагадаємо, попри угорське вето на 50 млрд євро для України в межах довгострокового бюджету Євросоюзу, президентка Єврокомісії запевнила, що всі члени ЄС схвалять цей пакет.

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