Про це 22 січня повідомив верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

На порядку денному Ради міністрів ЄС дві головні теми — продовження надання допомоги Україні та пошук рішення щодо війни в Газі.

«Україна є першим пунктом порядку денного. Той факт, що ми наразі залучені до пошуку рішень на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Перша зустріч (у форматі онлайн — ред.) буде за участі міністра закордонних справ України. Наступна зустріч у форматі Gymnich за участі міністрів оборони країн ЄС буде присвячена обговоренню того, як посилити нашу підтримку. Тож не хвилюйтеся. Україна не має непокоїтися. Європейська допомога буде продовжуватися, вона буде потужною, як завжди», — запевнив Боррель.

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Він також наголосив, що міністри матимуть зустріч із представниками Ізраїлю та арабських країн, аби обговорити вирішення конфлікту на Близькому Сході на основі принципу «двох держав».

«Якщо уряд Ізраїлю не погоджується з цим рішенням, ми маємо обговорити, про які «інші рішення» вони розмірковують. Чи дати можливість жити іншим палестинцям? Вбити їх? Але в Газі 70% жінок і дітей. Той шлях, яким вони намагаються знищити ХАМАС, не є відповідним. Вони закарбовують ненависть на покоління. Ми пам’ятаємо про те, чим є ХАМАС, і що він зробив. Безумовно, ми це заперечуємо й засуджуємо. Але мир і стабільність не можуть бути досягнуті виключно військовими засобами і особливо не тим шляхом, який вони використовують зараз», — заявив Боррель.

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Окрім цього, за словами політика, Рада міністрів ЄС матиме сьогодні багато важливих гостей. У тому числі будуть присутні міністр закордонних справ Ізраїлю, представники дипломатичної ініціативи ісламських та арабських країн – Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії, генеральний секретар Арабської ліги, координатор ООН із гуманітарної допомоги.

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Потім, під час окремої сесії, європейські міністри проведуть зустріч із міністром закордонних справ Палестини. Отже, сьогодні, 22 січня, у Брюсселі зустрінуться представники всіх сторін та країн, на які безпосередньо впливає конфлікт у Газі.