У Донецькій області люди після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінили свої погляди і зараз усвідомлюють, хто друг, а хто ворог.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Повномасштабне вторгнення відіграло серйозну роль у зміні поглядів наших людей – навіть ті, кому свого часу задурили голову російською пропагандою, зараз чудово усвідомлюють, хто є друг, а хто є ворог. Звісно, треба винести за дужки відвертих зрадників і колаборантів, але вони бувають у кожній війні», - сказав очільник області.

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Він зазначив, що зараз жителі області розсіяні по всій Україні: знаходять нові домівки, заводять нові знайомства, будують життя наново в регіонах, де раніше ніколи не бували, і там знаходять повну підтримку від місцевих жителів. І це теж дає усвідомлення, де для кожного донеччанина зараз мешкають друзі.

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«Переселенці відкривають для себе решту України, а решта України у свою чергу відкриває для себе людей зі сходу й півдня. Люди з різних регіонів зараз спілкуються між собою більше, аніж будь-коли, а спілкування і є запорукою нашої єдності», - наголосив Філашкін.

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Як повідомлялося, Донецька область перебуває під постійними обстрілами російських військ, майже щодня ворог убиває й травмує цивільних, руйнує житлові й адміністративні будівлі, енергетичні та інфраструктурні об’єкти. Донецька область має найбільшу протяжність лінії фронту, яка становить близько 300 км.

На території Донеччини, підконтрольній українській владі, до 24 лютого 2022 року проживало 1 млн 800 тис. людей. Загалом, починаючи з 26 лютого 2022 року (за даними на 20 січня 2024 року) з території області евакуювали близько 1 млн 357 тис. осіб.