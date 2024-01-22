Про затримання було оголошено на пресконференції в Укрінформі 22 січня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«У місті Одеса 22 січня 2023 року о 6:50 ранку при спробі виїхати за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг», — йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Голова Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов під час брифінгу уточнив, що йдеться про Романа Гринкевича, оголошеного в розшук 18 січня.

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Роман Гринкевич ухилявся від органів досудового розслідування, втім у результаті комплексу оперативно-слідчих дій його місцеперебування було встановлено, і він був заарештований на підставі ухвали суду.

За оперативною інформацією ДБР, Роман Гринкевич намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України, аби надалі сховатися від правоохоронних органів України в одній з країн ЄС.

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Генеральний прокурор Андрій Костін також розповів, що, за даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон і виїхати за межі країни.

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Вже 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Сухачов підкреслив, що сьогодні, 22 січня, затриманому мають обрати запобіжний захід.

«Сьогодні Роман Гринкевич буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу. Ним стане арешт, але ми всі розуміємо, що є застава, зараз буду комунікувати з прокурорами», — зазначив голова ДБР.

За даними Суспільного, у правоохоронних органах повідомили, що запобіжний захід Роману Гринкевичу обиратимуть у Києві.

Працівники ДБР затримали Романа Гринкевича 29 грудня 2023 року під час спроби дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування у кримінальній справі.

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17 січня слідчі ДБР оголосили нову підозру львівському бізнесмену, його батьку Ігорю та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків майже на мільярд гривень. Їх викрито на оборудках із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України.

Вже 18 січня Романа оголосили в розшук. Суд також обрав запобіжні заходи пʼятьом фігурантам кримінальної справи.

Наразі Міністерство оборони України проводить аудит усіх контрактів, зокрема і з тими компаніями, що можуть бути дотичними до родини Гринкевичів.