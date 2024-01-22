Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що поліцейські не будуть роздавати повістки, а самі співробітники готові до мобілізації, однак тоді у Нацполу виникне проблема з комплектацією, що може позначитися на криміногенній ситуації в Україні.

Про це Вигівський розповів в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

Роздавати повістки поліцейські не будуть

За словами очільника НПУ, поліція максимально сприяє територіальним центрам комплектації (ТЦК) у встановленні місцезнаходження ухилянтів і, згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляє до них таких осіб.

Advertisement

«Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі і непритаманні поліції функції», – розповів очільник Нацполу.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Вигівський наголосив, що поліція готова допомагати ТЦК, але «особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть».

«Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом», – додав він.

Advertisement

Мобілізація співробітників Нацполіції на фронт

Вигівський запевнив, що поліцейські готові до мобілізації, якщо буде прийняте таке рішення. Водночас він зауважив, що від першого дня війни поліцейські вже воюють, виконують бойові завдання.

«Це і «Лють», і зведені загони з усіх областей. Якщо ми мобілізуємо ще поліцейських, у нас виникне проблема з комплектацією, і це може позначитись на криміногенній ситуації», – сказав він.

За словами очільника відомства, поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс. У 2022-23 роках Нацпол дуже виважено підходив до того, кого набирати в поліцію.

Advertisement

«Виключена можливість потрапляння ухилянтів, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей», - сказав Вигівський.

Він додав, що грає роль і вік: 60% співробітників поліції – це молоді люди від 18 до 25 років. У "Люті" також здебільшого перебувають молоді люди до 27 років. У бригаді десь 30% бійців – це поліцейські, які були в лавах поліції й до повномасштабного вторгнення.

«У перші дні ми відпустили всіх, хто прийняв рішення вступити до лав армії, адже у нас немає механізму переводу до Збройних сил України. Тому це можливо було зробити тільки через звільнення з Нацполіції. Інші поліцейські, хто хотів воювати, – пішли до штурмової бригади «Лють», – розповів очільник Нацполу.

Чи є у Нацполі брак кадрів?

Advertisement

Вигівський визнав, що Нацполу бракує патрульних поліцейських – некомплект складає понад 20% при загальному некомплекті в 17,5%.

«Цифра є сталою, ми розуміємо, що необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс, тому зараз проводимо мінімальну кількість конкурсів і набираємо за крайньою необхідністю. Якщо будуть питання задіяння на фронті більшої кількості поліцейських, тоді ми будемо займатись поповненням лав НПУ. Поки ми працюємо в 98 тисячах, так було і до війни», – сказав він.

Чи треба комендантська година у Києві?

«Я думаю, так. Нічні заклади, розважальні установи не мають працювати. Вибачте, коли у нас щоденно гинуть люди на фронті, а тут десь клуб вночі показово влаштовує масові гуляння - це неповага», – зауважив Вигівський.

Голова НПУ вважає, що за порушення комендантської години має бути адміністративна відповідальність. За його словами, в останньому поданому до Верховної Ради законопроєкті передбачені штрафи як для фізичних осіб, так і для суб’єктів господарювання.

Advertisement

«Для фізичних осіб штраф передбачений у розмірі 1700 грн і 3400 грн за перше порушення, за друге – від 3400 грн до 6800 грн. Це, до речі, немало для фізичних осіб. А для суб'єктів господарювання за перше порушення – від 50 тисяч до 102 тисяч гривень, а за повторне – від 170 до 240 тисяч. Я думаю, ніхто не захоче віддати свою виручку», - сказав Вигівський.

Обіг зброї на руках

Очільник Нацполу констатує, що зараз правоохоронці стали вилучати зброї набагато більше – «тонни вибухівки, мільйони патронів, тисячі гранат, пістолетів».

Advertisement

«Що стосується зброї, яку роздавали на початку війни, ми її зараз не забираємо у громадян. Тому що триває війна, і зі зброєю люди відчувають себе безпечніше», – розповідає Вигівський.

За його словами, розроблений проєкт закону про реєстрацію і облік цієї зброї.

«Щоб громадянин прийшов, зафіксував її. Після чого зброя буде відстріляна, облікована та повернена громадянину. А вже після закінчення війни протягом 90 днів буде необхідність її здати. Якщо не здав – тоді вже кримінальна відповідальність», – сказав очільник Нацполу.

Він додав, що у відомстві думали про те, аби пропонувати грошову винагороду за здачу зброї, однак у поліції немає такого ресурсу. Інший варіант – залишати зброю громадянам, але робити її не вогнепальною, вихолощувати її.

«Звісно, зброя на руках – це одна з проблем. Ми, буває, вилучаємо колосальні об'єми. Нещодавно вилучили в Миколаєві у одного фігуранта арсенал цілий. Там була навіть бойова частина від "Шахеда". Люди навіть таке приносять собі додому», – сказав Вигівський.

Нагадаємо, голова Національної поліції заявив, що в Україні рівень злочинності за два роки повномасштабної війни не зріс, водночас загальна кількість злочинів збільшилася.