Цього тижня у Європейському Союзі розпочнуть працювати над новим планом для забезпечення багатомільярдної військової допомоги Україні, оскільки 50 млрд євро в межах інструменту Ukraine Facility залишаються заблокованими через розбіжності всередині блоку.

Про це пише The Wall Street Journal.

До цього кроку в ЄС вдалися через те, що низка європейських країн, зокрема Велика Британія, Німеччина, Нідерланди та Швеція, вже збільшили двосторонню військову допомогу Україні та тлі невизначеності навколо термінів ухвалення двох великих пакетів з боку ЄС та США.

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"Враховуючи залежність України від зовнішньої підтримки, вибір, зроблений країнами-членами та партнерами ЄС, дозволить Україні у найближчий період або досягти вирішального прогресу, або серйозно підірве її здатність протистояти [російській агресії]", - йдеться у проєкті ініціативи.

Видання зазначає, що від початку повномасштабної війни РФ проти України ЄС через Європейський фонд миру (EPF) компенсував 5,5 мільярда євро державам-членам, які постачали Києву зброю, боєприпаси, танки і ракети для ППО зі своїх наявних запасів.

Втім, наразі робота програми EPF заблокована угорським урядом, який вимагає від України не пов’язаних із цим поступок. Тож держави-члени не отримували ніяких коштів з фонду понад шесть місяців.

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А нова пропозиція ЄС полягає у тому, щоб заснувати спеціальний військовий фонд для підтримки України, який поглине активи EPF, що залишилися, а також поповнюватиметься на 5 млрд євро на рік у період з 2024-го по 2027-й.

Очікується, що загальна сума коштів для компенсації державам-членам мільярдів євро військової допомоги, яку вони нададуть Україні протягом наступних чотирьох років, складе близько 22 млрд євро.

Частина цієї суми піде на спільні закупівлі державами-членами військової допомоги Україні, зокрема, боєприпасів, безпілотників, ракет ППО. А решта буде використана для компенсації витрат на програму військової підготовки українських військових у ЄС, в межах якої вже пройшли навчання 40 тис. наших громадян.

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Новий план також дозволить малим державам-членам з невеликими запасами боєприпасів об’єднати зусилля у спільних закупівлях, щоб зробити більший внесок у допомогу Україні.

Разом з тим, ця ініціатива має на меті забезпечити стабільний попит на військову техніку протягом наступних кількох років, що спонукатиме європейські оборонні підприємства нарощувати виробництво критично важливої техніки.

Тим часом у вівторок, 23 січня партнери по НАТО планують оголосити власну ініціативу зі збільшення виробництва 155-мм снарядів, яка покликана стати "новою великою інвестицією в артилерійські боєприпаси".

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А 1 лютого лідери ЄС зустрінуться на позачерговому засіданні Європейської Ради, аби ще раз спробувати домовитися щодо 50 млрд євро для України.

Нагадаємо, посол України в ЄС назвав варіанти обходу вето Угорщини на €50 млрд фіндопомоги від Євросоюзу.