Сьогодні вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну, вибухи пролунали в містах по всій країні, в тому числі в Києві.

Станом на 8:45б п’ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали внаслідок ворожої атаки на Україну, повідомили в МВС.

Київ

За попередніми повідомленнями мера столиці Віталія Кличка, у Печерському районі горіла нежитлова будівля, а в Солом'янському районі - кілька квартир.

Також горіло кілька автомобілів біля дитячого садка у Святошинському районі.

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Як розповів Кличко, у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети. Людей евакуюють.

“Наразі вже 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці”, - повідомив Кличко.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Харків

Харків також потрапив під обстріл. За попередніми даними, пошкоджено кілька житлових будинків і горить газопровід.

2 жінки 56 та 40 років загинули.

Повідомляється, що зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди.

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Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі Харкова.