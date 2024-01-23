Загальний огляд:

  • - Авіаудари України по Росії на вихідних змусили Москву переосмислити стратегію протиповітряної оборони
  • - На Харківщині зросла кількість жертв серед мирного населення через обстріли російської артилерії
  • - Київ подякував Варшаві за пакет допомоги і пропозицію спільно виробляти зброю
  • - повідомляється про успіхи російських військ в районі Куп'янська та Авдіївки
  • - Українські війська просунулися біля шахти західніше Донецька

Оперативна ситуація в Донецькій області

Як видно на зроблених у понеділок геолокаційних знімках районів на південь від Авдіївки, де тривалий час тривають бої, російські війська нещодавно захопили частину території на південь від міста, просунувшись за ділянку залізничної колії і закріпившись у районі ресторану "Царська охота", а також уздовж вулиць Спортивної, Соборної та Чернишевського.

У понеділок російський військовий блогер заявив, що українські війська все ще контролюють територію між вищезгаданим рестораном та Авдіївським кар'єром, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Тим часом, згідно з опублікованими в суботу геолокаційними знімками, підрозділи ЗСУ досягли певних успіхів західніше Донецька. На знімках видно, що українські сили закріпилися біля шахти "Трудовська" на південь від Красногорівки, в той час як російські блогери заявили (але аналітики ISW поки що не підтвердили), що московські війська просунулися на 300 метрів вглиб уздовж вулиці Жовтневої і на 240 метрів біля Всіхсвятського храму в Георгіївці, також на захід від Донецька.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
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Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Кремлівські сили також здійснили підтверджене просування в районі Вугледару на південний захід від Донецька, і, судячи зі знімків знищеної російської техніки в цьому районі, Москва також дещо просунулася на північ від Микільського (на південний схід від Вугледару).

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Дипломат ЄС: Україна хотіла би почути "магічну формулу" миру від Трампа

Коментуючи неодноразові заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може принести мир в Україну за 24 години, очільник зовнішньополітичного відомства ЄС у понеділок саркастично попросив колишнього американського президента поділитися своєю "магічною формулою".

"Я думав, що чудеса трапляються тільки в Лурді", — сказав Жозеп Боррель, маючи на увазі французьке місце паломництва біля іспанського кордону, де, як вірять прочани-католики, відбувається чудесне зцілення хворих і немічних, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

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Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель додав: "Ми не змогли придумати чарівну формулу для вирішення проблеми за 24 години, але... я впевнений, що [українці] були б у захваті, якби [колишній] президент Трамп зміг дати їм чарівну формулу для закінчення війни за 24 години".

Незважаючи на численні кримінальні та цивільні звинувачення, висунуті проти нього в суді, Трамп є очевидним лідером у боротьбі за номінацію від Республіканської партії на президентських виборах у США.

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Один із двох його головних опонентів на праймеріз, губернатор Флориди Рон ДеСантіс, минулими вихідними зняв свою кандидатуру. Нині єдиним серйозним конкурентом Трампа від республіканців залишається колишній посол США в ООН Ніккі Хейлі.

Оперативна ситуація на Куп’янському напрямку

Судячи з відеозаписів, у понеділок московські війська просунулись у районі на південний схід від Куп'янська. Кілька російських блогерів стверджують, що напередодні війська просунулись на південний захід від Крохмального (25 км на південний схід від Куп'янська) і вздовж фронту шириною 1,5 км в напрямку лінії Котлярівка-Кислівка (20 км на південний схід від Куп'янська). ISW уточнює, що поки що виявлено візуальних підтверджень просування російських військ у напрямку Котлярівки.

Місцеві джерела припускають, що просування російських військ у цьому напрямку дозволить їм вийти на шосе Р07 Куп'янськ-Сватове і відкрити новий фронт проти Куп'янська.

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На геолокаційних кадрах, опублікованих у неділю, видно щонайменше 20 російських автомобілів, знищених під час спроби штурму Тернів, що приблизно за 45 км на південь від Сватового.

Зеленський вдячний Варшаві за новий пакет допомоги

Президент Володимир Зеленський у понеділок подякував прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску за "непохитну підтримку" його країни після оголошення в Києві нового пакету військової допомоги, який включає кредит на придбання більшої кількості озброєнь і плани спільного виробництва зброї в Україні.

"З початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння та обладнання на суму майже 3,5 мільярда доларів", — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі зі своїм польським колегою в Києві. Він зазначив, що йдеться про сотні танків, бойових літаків, гелікоптерів, систем протиповітряної оборони, артилерійських систем, зенітно-ракетних комплексів тощо.

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Російська артилерія вбила мирного жителя в його авто

У понеділок московські артилерійські батареї знову обстріляли Харківщину, цього разу вбивши одну людину в Куп'янську і поранивши ще одного мирного жителя. В результаті обстрілу житлового кварталу загорівся автомобіль, було зруйновано багатоквартирний будинок і магазин поблизу.

За словами начальника слідчого відділу місцевої поліції Сергія Болвінова, загиблий, ймовірно, був за кермом свого авто під час артилерійського обстрілу. Постраждалий 66-річний чоловік отримав поранення спини, тулуба та передпліччя, повідомляє поліція.

Росія, ймовірно, передислокує ППО навколо Санкт-Петербурга, зазначає ISW

Після останніх українських ударів росіяни, ймовірно, передислокують свої засоби протиповітряної оборони, щоб краще перехоплювати українські безпілотники, зазначає ISW.

Російські системи ППО в Ленінградській області навколо Санкт-Петербурга "швидше за все, розташовані для захисту від ударів з північного заходу і заходу, оскільки Росія історично розміщувала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО", — пишуть аналітики ISW.

Російські військові наразі реформують Ленінградський військовий округ (ЛВО) з явним наміром підготуватися до можливої конвенційної війни проти НАТО в майбутньому і, можливо, розташовують військові засоби таким чином, щоб зайняти позиції вздовж кордону з країнами-членами НАТО. Українські удари в Ленінградській області можуть спонукати російські війська передислокувати системи ППО малого радіусу дії вздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників для захисту потенційних цілей, що мають стратегічне значення, – підсумували в аналітичному центрі. – Російські сили, які використовують системи малої дальності, такі як "Панцир", можуть бути не в змозі прикрити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без перекидання додаткових систем у цей район”.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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