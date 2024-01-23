Загальний огляд: - Авіаудари України по Росії на вихідних змусили Москву переосмислити стратегію протиповітряної оборони

- На Харківщині зросла кількість жертв серед мирного населення через обстріли російської артилерії

- Київ подякував Варшаві за пакет допомоги і пропозицію спільно виробляти зброю

- повідомляється про успіхи російських військ в районі Куп'янська та Авдіївки

- Українські війська просунулися біля шахти західніше Донецька Оперативна ситуація в Донецькій області Як видно на зроблених у понеділок геолокаційних знімках районів на південь від Авдіївки, де тривалий час тривають бої, російські війська нещодавно захопили частину території на південь від міста, просунувшись за ділянку залізничної колії і закріпившись у районі ресторану "Царська охота", а також уздовж вулиць Спортивної, Соборної та Чернишевського.

У понеділок російський військовий блогер заявив, що українські війська все ще контролюють територію між вищезгаданим рестораном та Авдіївським кар'єром, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Advertisement Тим часом, згідно з опублікованими в суботу геолокаційними знімками, підрозділи ЗСУ досягли певних успіхів західніше Донецька. На знімках видно, що українські сили закріпилися біля шахти "Трудовська" на південь від Красногорівки, в той час як російські блогери заявили (але аналітики ISW поки що не підтвердили), що московські війська просунулися на 300 метрів вглиб уздовж вулиці Жовтневої і на 240 метрів біля Всіхсвятського храму в Георгіївці, також на захід від Донецька. Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом. Кремлівські сили також здійснили підтверджене просування в районі Вугледару на південний захід від Донецька, і, судячи зі знімків знищеної російської техніки в цьому районі, Москва також дещо просунулася на північ від Микільського (на південний схід від Вугледару). Advertisement

Дипломат ЄС: Україна хотіла би почути "магічну формулу" миру від Трампа Коментуючи неодноразові заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може принести мир в Україну за 24 години, очільник зовнішньополітичного відомства ЄС у понеділок саркастично попросив колишнього американського президента поділитися своєю "магічною формулою". "Я думав, що чудеса трапляються тільки в Лурді", — сказав Жозеп Боррель, маючи на увазі французьке місце паломництва біля іспанського кордону, де, як вірять прочани-католики, відбувається чудесне зцілення хворих і немічних, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). Advertisement Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель додав: "Ми не змогли придумати чарівну формулу для вирішення проблеми за 24 години, але... я впевнений, що [українці] були б у захваті, якби [колишній] президент Трамп зміг дати їм чарівну формулу для закінчення війни за 24 години". Незважаючи на численні кримінальні та цивільні звинувачення, висунуті проти нього в суді, Трамп є очевидним лідером у боротьбі за номінацію від Республіканської партії на президентських виборах у США. Advertisement Один із двох його головних опонентів на праймеріз, губернатор Флориди Рон ДеСантіс, минулими вихідними зняв свою кандидатуру. Нині єдиним серйозним конкурентом Трампа від республіканців залишається колишній посол США в ООН Ніккі Хейлі. Оперативна ситуація на Куп’янському напрямку Судячи з відеозаписів, у понеділок московські війська просунулись у районі на південний схід від Куп'янська. Кілька російських блогерів стверджують, що напередодні війська просунулись на південний захід від Крохмального (25 км на південний схід від Куп'янська) і вздовж фронту шириною 1,5 км в напрямку лінії Котлярівка-Кислівка (20 км на південний схід від Куп'янська). ISW уточнює, що поки що виявлено візуальних підтверджень просування російських військ у напрямку Котлярівки. Місцеві джерела припускають, що просування російських військ у цьому напрямку дозволить їм вийти на шосе Р07 Куп'янськ-Сватове і відкрити новий фронт проти Куп'янська. Advertisement На геолокаційних кадрах, опублікованих у неділю, видно щонайменше 20 російських автомобілів, знищених під час спроби штурму Тернів, що приблизно за 45 км на південь від Сватового.

AFU continues to repel russian attacks near Terny.

20 *new* vehicle losses can be seen. pic.twitter.com/dNpSxovvpG — imi (m) (@moklasen) January 21, 2024

Зеленський вдячний Варшаві за новий пакет допомоги Президент Володимир Зеленський у понеділок подякував прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску за "непохитну підтримку" його країни після оголошення в Києві нового пакету військової допомоги, який включає кредит на придбання більшої кількості озброєнь і плани спільного виробництва зброї в Україні. "З початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння та обладнання на суму майже 3,5 мільярда доларів", — заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі зі своїм польським колегою в Києві. Він зазначив, що йдеться про сотні танків, бойових літаків, гелікоптерів, систем протиповітряної оборони, артилерійських систем, зенітно-ракетних комплексів тощо. Advertisement Російська артилерія вбила мирного жителя в його авто У понеділок московські артилерійські батареї знову обстріляли Харківщину, цього разу вбивши одну людину в Куп'янську і поранивши ще одного мирного жителя. В результаті обстрілу житлового кварталу загорівся автомобіль, було зруйновано багатоквартирний будинок і магазин поблизу. За словами начальника слідчого відділу місцевої поліції Сергія Болвінова, загиблий, ймовірно, був за кермом свого авто під час артилерійського обстрілу. Постраждалий 66-річний чоловік отримав поранення спини, тулуба та передпліччя, повідомляє поліція.