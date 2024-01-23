Гендиректору російського авіапідприємства «Північсталь» оголошено підозру за незаконні перевезення пасажирів до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

"Прокуратура Криму повідомила про підозру гендиректору російського авіапідприємства «Північсталь». Дії підозрюваного кваліфіковано як незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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Слідство встановило, що громадянин РФ, обіймаючи посаду генерального директора «Авіапідприємства «Північсталь»», з 2018 року і дотепер організовує незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до та із закритого міжнародного аеропорту «Сімферополь».

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Зазначається, що підозрюваний забезпечив виконання рейсів з Череповця, Петрозаводська, Ухти та решти «російської глибинки». Під його керівництвом, починаючи з 2018 року і дотепер, було здійснено близько тисячі незаконних рейсів до та з аеропорту «Сімферополь», що знаходиться на окупованому півострові.

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Під час планування пасажирських перевезень компанія підтримувала зв’язок із Росавіацією для подальшого погодження та затвердження незаконних польотів суден «Північсталі», додали в прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в АР Крим та місті Севастополі.

Джерело: Укрінформ

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