«У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом «Браунінг», – сказав командувач.

Про це командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у Фейсбуці.

У Північній операційній зоні мобільні вогневі групи знищили одну з ворожих ракет із кулемета.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну, вибухи пролунали в містах по всій країні, в тому числі в Києві.

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Станом на 8:45, п’ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали внаслідок ворожої атаки на Україну, повідомили в МВС.

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