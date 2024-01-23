Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю «За врятоване життя» одеського комунальника Валерія Лукашова, який рятував дітей з палаючого будинку.

Про це в Телеграмі повідомили в Одеській міськраді.

Зазначається, що Валерій Радомирович одним із перших опинився на місці влучання російської ракети в триповерхівку на вул. Картамишівській 29 грудня. Будинок був охоплений вогнем. Там залишалися мешканці, які самостійно не могли евакуюватися, оскільки двері були пошкоджені, а вихід був заблокований.

Advertisement

Ризикуючи власним життям, Валерій Лукашов почав евакуювати дітей, яких батьки передавали йому через вікна, а пізніше допоміг рятувальникам розблокувати вихід для евакуації людей з підвалу будинку.

Понад 10 років Валерій працює слюсарем-сантехніком 3-го розряду виробничої дільниці №3 ЖКС «Хмельницький», що розташована на вул. Середній.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Більше по темі

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
8 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
1 день тому
Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
Київ Пост
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
1 день тому
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Росія запустила по Україні понад 40 ракет різних типів: скільки та які збили сили ППО
Далі » Якщо Орбан продовжить блокувати допомогу Україні, то ЄС готовий до жорстких заходів щодо Угорщини, — Bloomberg