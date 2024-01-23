Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю «За врятоване життя» одеського комунальника Валерія Лукашова, який рятував дітей з палаючого будинку.

Про це в Телеграмі повідомили в Одеській міськраді.

Зазначається, що Валерій Радомирович одним із перших опинився на місці влучання російської ракети в триповерхівку на вул. Картамишівській 29 грудня. Будинок був охоплений вогнем. Там залишалися мешканці, які самостійно не могли евакуюватися, оскільки двері були пошкоджені, а вихід був заблокований.

Advertisement

Ризикуючи власним життям, Валерій Лукашов почав евакуювати дітей, яких батьки передавали йому через вікна, а пізніше допоміг рятувальникам розблокувати вихід для евакуації людей з підвалу будинку.

Понад 10 років Валерій працює слюсарем-сантехніком 3-го розряду виробничої дільниці №3 ЖКС «Хмельницький», що розташована на вул. Середній.