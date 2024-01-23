Про це повідомили Bloomberg люди, задіяні в підготовці до саміту.

За їхніми словами, держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

Якщо Орбан продовжить блокувати пакет підтримки, то решта 26 країн ЄС все одно ухвалять його. Зазначається, що підготовка до такого сценарію вже на високому рівні.

Потенційний запасний варіант полягає в тому, аби решта країн-членів ЄС спрямували гроші Україні поза межами бюджетного процесу ЄС. Пропозиція передбачає надання національних гарантій для залучення фінансування на ринках, якщо Угорщина продовжуватиме блокувати спільне рішення.

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Більше того, якщо Орбан вирішить піти цим шляхом, можлива ескалація, враховуючи запуск наступного етапу штрафних заходів ЄС проти Будапешта. Це може призвести до позбавлення Угорщини права голосу як країни-члена, наголошують чиновники.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Окрім цього, подібний сценарій може призвести до більш масштабного зіткнення. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо минулого тижня вже попередив інших лідерів, що захистить Угорщину від будь-яких потенційних кроків, спрямованих на позбавлення уряду Орбана його прав у ЄС.

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Після зустрічі головних дипломатів ЄС у Брюсселі 22 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримує реформування нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, за допомогою якого країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні.

Наразі Угорщина блокує виділення останнього, 500-мільйонного траншу з Європейського фонду миру.

Сійярто заявив, що це питання буде обговорюватися під час його зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 29 січня.

Зазначається, що Будапешт все ж таки розгляне можливість зняття блокування, якщо Україна надасть «гарантії» того, що угорські компанії не будуть додані до списку спонсорів війни.