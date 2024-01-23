Російські війська вночі та вранці 23 січня завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Про це сказано в Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Усього зафіксовано 41 ракету. Більшість ракет летіли по балістичній траєкторії:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області - у напрямку Харківської області;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс, РФ.);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області - у напрямку Харківської та Сумської області;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків - Бєлгородська та Воронезька область)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків - Бєлгородська область - РФ).

У результаті бойової роботи сили та засоби Повітряних сил ЗСУ знищили 21 ворожу ціль: 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55; 5 балістичних ракет "Іскандер-М" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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Наголошується, що не всі російські ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну, вибухи пролунали в містах по всій країні, в тому числі в Києві. Є загиблі та постраждалі.