22 січня Шевченківський районний суд міста Київ провів розгляд клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського, якому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

На судовому засіданні прокурори клопотали про продовження утримання Коломойського в СІЗО на час проведення досудового розслідування.

Своєю чергою, адвокати наполягали на зміні запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, зокрема через незадовільний стан здоров'я бізнесмена.

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Втім, рішенням суду тримання Коломойського під вартою буде продовжено до 2 березня. Суд також відмовив у проханні щодо передачі Коломойського на поруки.

Разом із тим, було зменшено розмір застави з 3,9 мільярда гривень до 2,65 мільярда.

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Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями — шахрайство та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.

Тоді суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 мільйонів гривень. Згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень.

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21 жовтня адвокат Коломойського Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України в Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойського, аби встановити, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

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27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для Коломойського до 2 грудня з альтернативою визначення застави в 3,9 мільярда гривень.

16 листопада колегія суддів Київського апеляційного суду зменшила суму застави на 891 мільйон гривень.

23 листопада Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування в кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екскерівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці, тобто до 2 березня 2024 року.

28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативою визначення застави 3 мільярди 712 тисяч гривень.