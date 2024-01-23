Росія вже 19 місяців приховує стан і місцеперебування 1600 полонених захисників і захисниць Азовсталі й Маріуполя, що є порушенням норм Женевської конвенції.

На цьому наголосили кореспондентові Укрінформу в Асоціації родин захисників Азовсталі та в українській аґенції Banda agency, які спільно запустили кампанію для привернення уваги світу до військовополонених з Азовсталі та порушень Росією норм Женевської конвенції.

«Вже 19 місяців Росія приховує стан і місцеперебування 1600 полонених захисників і захисниць Азовсталі та Маріуполя. Востаннє великі обміни були пів року тому. Це найдовший період без обмінів», - заявили в організаціях.

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Там закликали українців поширювати в соціальних мережах інформацію про полонених та порушення Росією норм Женевської конвенції щодо полонених.

«Маємо боротись за полонених так, як вони боролись за нас. Захисники Маріуполя показали всьому світу, що означає «боротьба до останнього, попри все». Наша черга продемонструвати підтримку та єдність задля визволення героїв з полону», - наголосила керівниця Асоціації родин захисників Азовсталі Катерина Прокопенко.

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Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Запускаючи цю масштабну кампанію для привернення уваги до військовополонених з Азовсталі, закликають також тегати Товариство Червоного Хреста, аби воно тиснуло на Росію для надання доступу до відвідування місць перебування українських полонених.

Існує відповідний сайт Savedefenders.info, який містить матеріали про полон, і для розповсюдження вони перекладені на більше ніж 10 мов.

«Від тих, хто повернувся, ми знаємо, що російський полон - це катування голодом, утримання в'язнів в антисанітарних умовах, їх місяцями не випускають на вулицю, не надають ліків та медичної допомоги, регулярно б'ють, катують електричним струмом, зрізають татуювання, виривають зуби, проводять незаконні публічні суди, не дозволяють спілкуватися з родичами та відвідувати представників міжнародних організацій, приховують їх місцезнаходження», - йдеться на цьому сайті.