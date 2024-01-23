Про це рішення та звільнення попереднього очільника Запорізької обласної державної адміністрації повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

«Звільнено Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації», — поінформував він.

Після цього Мельничук повідомив про результати засідання Кабміну, де було погоджено призначення Івана Федорова новим головою Запорізької ОДА.

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Федоров посідав посаду міського голови Мелітополя з 3 грудня 2020 року.

Під час російсько-української війни після окупації Мелітополя в березні 2022 року російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами.

Після цього, 11 березня 2022 року, його викрали російські військові.

Проте після кількох днів катувань Федорова було все ж таки обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.