Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" номінований на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Про це свідчить інформація на офіційному сайті премії, на якому оголошені остаточні списки номінантів. Вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар".

Фільм змагатиметься в номінації з угандійсько-британо-американською стрічкою "Бобі Вайн: народний президент" (Bobi Wine: The People's President), чилійською стрічкою "Вічна памʼять" (The Eternal Memory), фільмом спільного виробництва Франції, Тунісу, Німеччини та Саудівської Аравії "Чотири дочки" (Four Daughters) та канадійською документалкою "Убити тигра" (To Kill a Tiger).

Церемонія нагородження пройде 10 березня.

Торік 20 січня на головному світовому майданчику незалежного кіно - Sundance Film Festival - відбулася світова прем’єра дебютної документальної стрічки українського відеографа, фотожурналіста і режисера Мстислава Чернова. Фільм розповідає, як Маріуполь переживав перші тижні російського вторгнення - обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку.

Чернов разом із фотографом Євгеном Малолєткою і продюсеркою Василісою Степаненко прибули в Маріуполь 24 лютого за годину до початку вторгнення як команда Associated Press. Вони фіксували все, що відбувається у місті, в тому числі гуманітарну катастрофу під час облоги, масові поховання мирних мешканців, злочини російських військ, роботу лікарів, першими показали світу наслідки бомбардування пологового будинку №3.

Медіафайли Чернов і Малолєтка надсилали, ховаючись під сходами біля розтрощеного продуктового магазину — з єдиного місця у Маріуполі, де зберігався зв’язок. 15 березня команда AP залишила Маріуполь через гуманітарний коридор. Відеоматеріали, які Чернов вивіз із Маріуполя, стали основою документального фільму.

Фотограф Євген Малолетка згадував: "Ми дуже часто потрапляли на смерті дітей, це складно забути. Всі діти, яких привозили в лікарню та яких ми знімали, - вони всі померли. Це ті діти, які були в нас на кадрах - як 15-річні, так і тримісячні немовлята. Вони всі загинули внаслідок обстрілів".

За свою роботу в Маріуполі Чернов, Малолєтка й Степаненко вже отримали багато міжнародних нагород: премію Лівінгстона, премію Рорі Пека, премію Королівського телевізійного товариства, премію DW «За свободу слова», премію Bayeux Calvados-Normandy, нагороду Elijah Parish Lovejoy, премію імені Георгія Ґонґадзе, премію Knight International Journalism, Премію Press Freedom Awards 2022.

Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складеному виданням The Guardian.